Vacinação para adultos em Uberlândia terá mais pontos de aplicação

Objetivo é facilitar o acesso às vacinas





A vacinação contra a COVID-19 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passará a acontecer em 49 salas da rede municipal de Saúde a partir de segunda-feira (7/2). Atualmente, a aplicação de imunizantes está concentrada em três pontos. Durante o fim de semana, haverá mutirão de agendamentos para que as pessoas finalizem o esquema vacinal.





O objetivo da descentralização é uma forma de facilitar o acesso às vacinas contra o coronavírus. Hoje, são usados espaços no Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Centro Municipal de Cultura e Ginásio Sabiazinho. Veja a lista dos novos pontos de vacinação abaixo.





Devem comparecer aos locais de vacinação somente quem recebeu a confirmação do agendamento com o horário e o local. A confirmação ocorre via SMS, por e-mail para aqueles que optaram por cadastrar e pelo sistema de consulta de agendamento do Portal da Prefeitura.





O Município informou que, apesar do aumento dos pontos de aplicação da vacina, a UTC e Centro de Cultura não serão desativados, pois, serão utilizados em ações futuras de vacinação.





Mutirão

Para a ação do final de semana, serão convocadas pessoas aptas a receberem a dose de reforço. A imunização deste público acontecerá em 16 salas de vacinação da rede municipal.



Veja a relação das unidades a partir do dia 7:

UBS Tocantins, UBSF Aclimação, UBSF Alvorada

UBSF Aurora, UBSF Bom Jesus, UBSF Campo Alegre

UBSF Canaã I e III, UBSF Canaã II, IV e V

UBSF Glória, UBSF Granada I, UBSF Granada II

UBSF Ipanema I, UBSF Ipanema II, UBSF Jardim Botânico

UBSF Jardim Brasília I, UBSF Jardim Brasília II

UBSF Jardim Célia I e II, UBSF Jardim das Palmeiras I

UBSF Jardim das Palmeiras II, UBSF Jardim das Palmeiras III

UBSF Jardim Europa I, UBSF Joana Darc

UBSF Lagoinha I e II, UBSF Laranjeiras, UBSF Luizote “Roberto Ibraim”

UBSF Mansour I e II e Jd. Europa II, UBSF Marta Helena I e II

UBSF Minas Gerais I e II (Novo Umuarama), UBSF Monte Hebron

UBSF Morada Nova, UBSF Morumbi I e II, UBSF Morumbi III, UBSF Morumbi IV

UBSF Morumbi V, UBSF Santa Luzia, UBSF São Jorge I, UBSF São Jorge II e III

UBSF São Jorge IV, UBSF São Jorge V, UBSF São José

UBSF Seringueiras I, UBSF Seringueiras II, UBSF Shopping Park I

UBSF Shopping Park IV, UBSF Shopping Park V

UBSF Shopping Park VI, UBSF Shopping Park VII

UBSF Taiaman I, UBSF Taiaman II