Prefeito de Lagoa Santa posta vídeo em evento com aglomeração e sem máscara

Prefeito de Lagoa Santa gravou vídeo em evento em que aparece sem máscara (foto: Redes sociais)



O prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, postou vídeo nas redes sociais em que aparece sem máscara em uma corrida realizada na orla da lagoa no município neste domingo (30/1). No vídeo, o prefeito enaltece o evento e, ao fundo, muitos dos participantes da corrida também estão sem a proteção.

O documento determina o uso de máscaras como uma das medidas de enfrentamento à pandemia. No entanto, Rogério Avelar não faz qualquer menção à doença no vídeo. "Todo mundo aqui dando maior ibope, maior prestígio e a gente confraternizando com todo mundo. Momento muito legal. Lagoa Santa bombando", disse o prefeito.

Além das críticas referentes à questão sanitária, também há queixa dos moradores no entorno da orla da lagoa, dos bairros que tiveram o trânsito fechado para a realização do evento.





Os moradores dos bairros Praia Angélica, Santos Dumont, Bela Vista, Joá, que foram interditados, tiveram que mostrar documentos comprovando que moravam na região para conseguir chegar às próprias casas. "Cerca de 1 mil pessoas aglomeradas. Todo mundo sem máscara", afirma a psicóloga clínica Cristiane Coelho Lélis de Oliveira.

Moradora do Bairro Praia Angélica, Cristiane afirma que o prefeito age com dois pesos e duas medidas em relação aos eventos públicos da cidade. Ela afirma ter pedido autorização para fazer uma atividade na praça do bairro com 15 pessoas, mas foi proibida om base no decreto. Cristina aponta a incoerência na permissão para a realização da corrida, evento em que o prefeito participou e postou vídeo sem máscara.

O decreto 4.472, de 13 de janeiro de 2022, determina no parágrafo I do artigo 5, o uso obrigatório de máscara em áreas públicas e privadas. No boletim epidemiológico de 28 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 143 novos casos de COVID-19. Informou também que 1.308 pacientes estão em isolamento domiciliar.

A reportagem entrou em contato com o secretário Municipal de Saúde, Gilson Urbano, mas, até o momento, não obteve retorno.