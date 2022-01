Sindicato quer propor ação judicial para exigir a obrigatoriedade do comprovante vacinal para entrar nas dependências da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 20/12/2021)



Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Mina Gerais (UFMG) entraram em greve sanitária por tempo indeterminado. A categoria exige condições de trabalho seguras para retornar às atividades 100% presenciais. A paralisação não afeta o atendimento na instituição, uma vez que o movimento consiste em manter o funcionamento como era antes de 10 de janeiro: com trabalho remoto ou híbrido (presencial em dias alternados).









“As decisões institucionais seguirão sendo tomadas de forma cautelosa e criteriosa, a partir do monitoramento rigoroso da situação, com o acompanhamento cuidadoso da vacinação de servidores e estudantes e do monitoramento de casos e da situação pandêmica, com previsão de eventuais retrocessos à etapa anterior, em caso de agravamento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais das cidades”, diz o texto.





No entanto, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes), apesar do avanço da variante Ômicron, que provocou um salto no número de casos da doença nas últimas semanas, a instituição não sinalizou que vai suspender a retomada.





Segundo o balanço divulgado ontem pela Prefeitura de Belo Horizonte, mais de 5,7 mil pessoas com diagnóstico positivo são acompanhadas na capital. Em 24 horas, foram mais 1.065 casos confirmados . Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que 40% dos testes feitos em BH na terceira semana de janeiro deram positivo.









No entendimento da Categoria as condições e segurança no trabalho não são adequadas. Os espaços não foram adaptados para receberem os trabalhadores. Não há distanciamento entre as estações de trabalho, ventilação e limpeza diária, entre outros. https://t.co/dp7kQ6QbdO %u2014 Sindifes (@sindifes) January 21, 2022

Conforme a entidade, os trabalhadores reclamam que os ambientes não oferecem o distanciamento e limpeza adequados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Eles também cobram a distribuição de máscaras PFF2 e a observância dos indicadores da pandemia.





“Na última sexta-feira, dia 21, a direção do Sindifes encaminhou um ofício à reitora da UFMG, professora Sandra Goulart, informando que a categoria não retornaria ao trabalho presencial sem a garantia das condições seguras de trabalho. No ofício, ainda foi argumentado que Belo Horizonte passa por um aumento significativo de casos de COVID-19 e influenza (H3N2) e que a retomada das atividades presenciais, nas condições atuais, gerou um surto de COVID-19 no Coltec e casos no ICB e na Biblioteca Universitária. Estas unidades foram fechadas, por 10 dias, para evitarem mais contaminações”, diz a nota do Sindifes, publicada em seu site.





O sindicato também cobra a divulgação dos números do MonitoraCovid UFMG , um sistema interno de registro e acompanhamento dos casos. Eles também querem propor uma ação judicial para exigir a obrigatoriedade do comprovante vacinal para entrar nas dependências da universidade.