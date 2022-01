COVID-19: confira as novas regras para doação de sangue

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiram novamente revisar as regras dos critérios técnicos para doação de sangue. As determinações já tinham passado por revisão em março de 2020, devido ao risco de infecção por COVID-19.

Com a decisão, doadores de sangue que tiveram COVID-19 devem aguardar dez dias após a melhora completa dos sintomas. Em casos mais graves da doença, é aconselhado um prazo maior devido às complicações do coronavírus. Candidatos que testaram positivo para COVID-19, mas não apresentaram sintomas, devem aguardar o prazo de 10 dias após o resultado do exame.