Hospital de Coronel Fabriciano precisa de voluntários para doação de sangue

Único hospital 100% SUS do município consome cerca de 100 bolsas de sangue por mês (foto: PMCF/Divulgação)

Com o estoque abaixo do esperado no banco de sangue do Hemominas, o Hospital Dr. José Maria Morais, 100% Sistema Único de Saúde (SUS) e gerido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, realiza uma campanha para sensibilizar a doação de sangue.