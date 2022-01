PBH abre mais um local de testagem de COVID-19; confira

Na imagem, teste rápido (foto: Pixabay/reprodução)

Passo a passo

Belo Horizonte ganha mais um local para a realização de testes de COVID-19 nesta quarta-feira (26/1). A nova unidade será na UNA Linha Verde, que fica na Avenida Cristiano Machado, 11.157, no Bairro Vila Suzana, na Região da Pampulha.Com mais esta ampliação, somente nas universidades serão cerca de 500 testes diários ofertados à população. As vagas continuarão a ser disponibilizadas diariamente a partir das 17h para os agendamentos no dia seguinte.As marcações para os exames devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do portal da Prefeitura de Belo Horizonte. A disponibilização no PBH APP será feita nos próximos dias.O horário de atendimento nos locais é das 8h às 17h.Na capital, são ofertados testes nas três universidades, além dos 152 centros de saúde, nove UPAs e dois centros de doenças respiratórias (CEDOR).



O cidadão que apresentar quadro gripal, estiver do primeiro ao sétimo dia de início dos sintomas e quiser agendar um horário para o teste, basta acessar o portal da Prefeitura de Belo Horizonte e realizar o cadastro no sistema com os dados, o que possibilitará o acesso para o agendamento.



Na sequência, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em 'entrar'. Após esse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame.



As opções serão de acordo com a disponibilidade. Após o agendamento o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.



O resultado será repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

