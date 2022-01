Veja os dados do boletim COVID em Minas Gerais desta segunda-feira (17/1)

Após registrar seguidos recordes no número de casos por COVID-19 em 24 horas durante a última semana, chegando a mais de 19 mil em um dia , o boletim epidemiológico desta segunda-feira (17/1), apresenta uma queda no número de infectados. Mas o recuo tem uma explicação: é reflexo da subnotificação causada pelo fim de semana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), nas últimas 24 horas, 4.323 pessoas foram confirmadas com o coronavírus no estado. Já o número de mortes fechou em três no mesmo período.