Extrema proíbe festas de réveillon após casos da nova variante

O decreto foi publicado nessa quarta-feira (29/12) (foto: Prefeitura de Extrema/Divulgação)









O decreto proíbe a operação até mesmo de eventos que já estavam previamente autorizados, em locais fechados ou abertos. Salões de festas, shows, casas de festas, entre outros, estão todos inclusos.





Eventos religiosos podem acontecer com ocupação máxima de 50% da capacidade do estabelecimento, desde que sigam todas as normas e protocolos sanitários.





Estabelecimentos comerciais e industriais deverão intensificar as medidas de higiene e manter o distanciamento social entre os consumidores.





Restaurantes deverão limitar o número de pessoas em suas áreas internas e garantir distanciamento mínimo entre os clientes de pelo menos 2 metros. Além disso, devem intensificar a higienização do ambiente, dos objetos e utensílios.





O município reforça a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços públicos.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz