PBH prorroga estado de calamidade pública até março de 2022

A prorrogação do estado de calamidade pública foi estendida até 31 de março de 2022. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A prorrogação do estado de calamidade pública foi decretada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), até 31 de março de 2022. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (30/12), no Diário Oficial do Município (DOM).