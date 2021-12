Minas terá virada de ano com chuvas na maioria das regiões

Manhã de chuvas na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O tempo encoberto e chuvoso deve permanecer durante a virada do ano, até domingo (2/1), em todo o estado. No Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, há apenas possibilidade de chuvas para o fim de semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sexta-feira (31/12): mínima 15°C/ máxima 23°C.

Sábado (1/1): mínima 18°C/ máxima 22°C.

Domingo (2/1): mínima 18°C /máxima 23°C.

Para esta quinta-feira (30/12), há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas para todo o estado a qualquer momento.

Em BH, a Defesa Civil de BH alerta para chuvas de (50 a 70mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até as 8h de sexta-feira (31/12).

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:%u2800

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.%u2800

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).%u2800 - Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. - Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

A mínima da madrugada de hoje em BH foi 16°C na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima não deve passar dos 24°C.

A temperatura mais baixa no estado foi registrada em Monte Verde, no Sul, 13,6°C. Já a mais alta está prevista para ocorrer no Norte de Minas, chegando aos 32°C.

*Estagiaria sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz