Após chuvas, parte do anel viário cede e provoca cratera em Uberlândia

Buraco tem quase 4 metros de largura (foto: João Batista/Divulgação)

Um trecho da pista do anel viário sul de Uberlândia desabou no fim da tarde desta quarta-feira (29/12) por causa da forte chuva que caiu na cidade do Triângulo Mineiro. Um veículo quase caiu no buraco na via, que é importante ligação entre bairros, centro da cidade e saída para cidades vizinhas. A chuva ainda causou pontos de alagamento.O trecho que despencou tem cerca de um metro de profundidade e quase quatro metros da largura. Embaixo do ponto em que a pista cedeu passa um córrego e o volume da chuva pode ter feito com que o curso d'água ficasse maior, a ponto de criar uma erosão, que destruiu a pista.