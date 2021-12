Polícia prende em flagrante marido suspeito de matar esposa no Natal

Um cão farejador do Corpo de Bombeiros foi ao local exato e descobriu o corpo de Daniela, no Córrego Ipaneminha (foto: Divulgação Polícia Civil) Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29/12) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Ipatinga acusado de praticar os crimes de ocultação de cadáver e feminicídio contra sua esposa, Daniela Rodrigues da Cruz, de 35 anos, que estava desaparecida desde sábado (25/12).

A família de Daniela a procurava de forma desesperada e pediu a ajuda à polícia. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais assumiu as buscas e conseguiu encontrar imagens de câmeras de segurança que mostravam um veículo Chevrolet Montana, indo e voltando de um local, onde, na terça-feira (28/12), foi encontrado o corpo de Daniela.

Segundo a investigação policial, no dia do crime o Chevrolet Montana estava sendo usado pelo marido de Daniela. O veículo foi apreendido e será submetido ao exame pericial com o objetivo de encontrar sangue da vítima.



A polícia possuiu várias provas contra o marido de Daniela. Foi com base nessas provas que foi solicitada a prisão preventiva do homem.

O homem usou esse carro para levar Daniela e os três filhos para passar o Natal em um sítio, onde ele trabalhava como caseiro. Segundo a investigação da Polícia Civil, o homem ficou furioso ao ter acesso às mensagens no telefone celular de Daniela.

De acordo com os policiais, o homem, com ciúmes, matou a esposa e, sem que as crianças filhas do casal percebessem, levou o corpo para o Córrego do Ipaneminha, onde faz a ocultação do cadáver.

O Corpo de Bombeiros, com ajuda de um cão farejador, encontrou o corpo de Daniela na terça-feira. Na segunda-feira (27/12), o marido de Daniela havia dito à polícia que na madrugada de domingo (26/12) sentiu falta da esposa, mandou mensagem pelo celular e foi até a casa dela, mas não a encontrou.

Preso, ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, o homem se preparava para fugir de Minas e havia comprado passagem de ônibus, depois de tentar fazer a viagem com três taxistas, que recusaram as ofertas feitas por ele.