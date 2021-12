'Representa tudo! Saúde, vida e proteção', diz vacinada com reforço em BH

Vacinação contra a COVID-19 no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte iniciou nesta terça-feira (14/12) a aplicação da dose de reforço em todas as pessoas que já completaram cinco meses de intervalo da última dose da vacina contra a COVID-19. Além disso, a capital está aplicando a segunda dose para pessoas em situação de rua, que tomaram a vacina da Janssen em dose única.

A aposentada Neide da Silva Rodrigues, disse que tem esperança de que as coisas melhorem, embora nos outros países tudo esteja fechando", comenta.

Já a dona de casa Maria Dalva da Silva Costa foi enfática: "Para mim, a vacina representa tudo! Saúde, vida e proteção".

Questionados se concordam que os números da pandemia estão diminuindo, a bancária Marta Heloisa acredita que seja em decorrência da vacinação, "e um pouco pelas pessoas que estão tomando consciência".

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alerta que para receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, o cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses.

Já para as pessoas em situação de rua, a PBH informa que para alcançar o público, além dos registros feitos de forma manual e no sistema, será realizada a abordagem pelas equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, e equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania que, assim como na aplicação da primeira dose, percorrerão as nove regionais da cidade passando por locais estratégicos.

A aplicação das doses também será feita nas unidades de acolhimento e de referência no atendimento à população em situação de rua da capital.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira de 8h às 17h para pontos fixos e extras, e de 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Há também pontos extras de vacinação com horário noturno, os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

