BH faz repescagem da Pfizer para todas as idades, nesta quinta-feira (2/12)

Nesta quinta-feira (2/12) a capital mineira está fazendo a repescagem da vacinação contra a COVID-19 para todas as idades que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, ou que estão com a segunda dose da Pfizer e o imunizante de reforço em atraso.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.