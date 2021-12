Público com 12 anos toma segunda dose da Pfizer nesta quarta (1º/12) em BH

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte, documento oficial com foto, e estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.



O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.



Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços: