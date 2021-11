Rolê da Vacinação: Matozinhos vai realizar repescagem em horário especial

Para se vacinar é necessário apresentar cartão de vacinas e o documento de identificação (foto: Prefeitura de Matozinhos)



Veja quem pode se vacinar: Nesta quarta-feira (1º/12), a cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, promoverá o 'Rolê da Vacinação' para imunizar as pessoas que ainda não se vacinaram. O horário será especial, das 16h às 21h, no Ginásio Poliesportivo.



1ª DOSE:

- Pessoas que não receberam nenhuma dose a partir de 12 anos.



2ª DOSE:

- Vacinados com a Pfizer até 5 de novembro. O prazo para aplicação da segunda dose da vacina será de 21 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde;

- Vacinados com a CoronaVac até o dia 5 de novembro;

- Vacinados com a AstraZeneca até o dia 27 de setembro.



3ª DOSE:

- Trabalhadores da saúde vacinados até 30 de junho;





Até a segunda-feira (29/11), segundo a prefeitura, 30.505 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 no município. Já a 2ª dose foi aplicada em 24.704 cidadãos, 1.014 pessoas receberam a dose única e 3.236 receberam a 3ª dose.



Pandemia no município



De acordo com último boletim, divulgado pela administração municipal nesta segunda-feira (26/11), Matozinhos contabilizou 4.281 contaminações por COVID-19, com a confirmação de dois novos casos. A cidade tem 120 óbitos confirmados.