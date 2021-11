Segurança do Mercado Novo, em BH, é esfaqueado por ex-colega de trabalho

Segurança do Mercado Novo levou três facadas - duas na perna esquerda e uma na direita (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos suspeito de esfaquear um segurança do Mercado Novo nesta segunda-feira (26/11).









Populares relataram à Polícia Militar (PM) que os dois brigaram durante a tarde. Sócrates então foi embora e a discussão parecia encerrada. O homem, no entanto, retornou ao mercado com uma faca e partiu para cima da vítima. No confronto, Herivelto levou três facadas - duas na perna esquerda e uma na direita.





O suspeito tentou fugir, mas foi capturado por funcionários do estabelecimento e entregue à PM.





Tanto o segurança quanto o suspeito foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no Bairro Santa Efigência, Região Leste de BH.





Após o atendimento, Sócrates foi levado à Central Estadual do Plantão Digital, no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova.