Batida entre caminhões e carro mata uma pessoa

Choque entre caminhões e Vectra na BR-040 matou uma pessoa e deixou outras duas feridas (foto: CBMG/Divulgação) Um acidente envolvendo dois caminhões matou um homem na BR-040, na altura de Congonhas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas pessoas ficaram feridas.













Motorista do carro de passeio veio a óbito no local do acidente (foto: CBMG/Divulgação) Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 4h50 no km 614, próximo ao posto da Petrobrás. Um caminhão-baú e outro de carga seguiam para a capital carioca, quando se chocaram com um Vectra.O motorista do carro de passeio morreu no local. O condutor do caminhão de carga sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital Bom Jesus de Congonhas pela equipe da Concessionária Via 040.