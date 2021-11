Bandidos roubam carro, batem em caminhão e morrem carbonizados em acidente

Carro foi roubado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, em Betim, na Grande BH (foto: Divulgação/Google Street View)

Uma perseguição a um carro roubado com dois homens suspeitos de praticar o crime acabou com a dupla morta, na noite dessa sexta-feira (26/11), em Betim, na Grande BH. Eles haviam roubado um Hyundai HB20 e fugiam da Polícia Militar (PM), quando bateram de frente com um caminhão na MG-050. O veículo pegou fogo.