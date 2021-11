Black Friday: casal é preso suspeito de furtar TV em hipermercado de BH

Casal foi preso pela Guarda Municipal após furto de TV em hipermercado de BH (foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal de BH)









Foi então que os agentes viram o casal próximo ao hipermercado, carregando a televisão ainda embalada. O homem e a mulher foram reconhecidos por um funcionário do estabelecimento. A idade da dupla não foi divulgada.





O casal foi levado para a Central de Flagrantes I, no Bairro Floresta, junto com a mercadoria, que foi apreendida.

Um casal foi preso na tarde desta sexta-feira (26/11) suspeito de furtar uma TV de 50 polegadas de um hipermercado do Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu no dia em que é realizada a Black Friday, quando estabelecimentos vendem produtos abaixo do preço de mercado.