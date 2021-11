Família busca notícias de dentista de BH desaparecida

Adriana Duarte Oliveira foi vista pela última vez nessa quinta-feira (25/11). Desde então, seu paradeiro é desconhecido (foto: Reprodução) Uma dentista de 46 anos, moradora do Bairro Letícia, na Região de Venda Nova, está desaparecida desde essa quinta-feira (25/11). Adriana Duarte Oliveira foi vista pela última vez no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde de ontem, enquanto à noite seu carro foi filmado saindo de sua residência. Depois disso, a família não teve mais notícias de Adriana.









Após o fato, segundo relatou uma funcionária de Adriana ao irmão dela, a dentista teria ido à Delegacia de Mulheres pegar orientações sobre como proceder a uma importunação que sofria por parte de um vizinho.





À noite, por volta das 21h, câmeras de circuito interno mostraram o carro de Adriana, um Mitsubishi Pajero, saindo da garagem da residência da dentista. No entanto, como o veículo tinha insulfilm, não foi possível ver se ela estava acompanhada. O automóvel teria sido localizado em Ribeirão das Neves, porém, sem a mulher.





De acordo com o irmão de Adriana, ela estava com um telefone celular. No entanto, os familiares não conseguiram contato com a dentista, que segue desaparecida até a última atualização desta reportagem.





Quem tiver notícias de Adriana pode informar à Polícia Civil pelo 0800 2828 197. O Disque-Denúncia também poderá ser acionado por meio do número 181.