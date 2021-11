Adolescente é indiciado por lesão corporal após provocar acidente em BH

Adolescente que causou engavetamento de veículos na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã de sexta-feira (26/11)foi autuado por ato infracional nos crimes previstos nos artigos 303 e 309 do Código do Trânsito Brasileiro (CTB): "praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.





Os levantamentos feitos pelos policiais que atenderam a ocorrência dão conta de que o garoto de 12 anos, pegou as chaves do carro do tio em Juatuba, há 60km de Belo Horizonte, e perdeu o controle do veículo na Avenida Antônio Carlos, em BH. Na via, eele acabou atingindo cinco outros veículos.





O menor foi apresentado ao Juiz para as medidas cabíveis. As circunstâncias do acidente de trânsito com vítimas serão investigadas pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito, da Polícia Civil.