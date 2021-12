Com baixa procura, Divinópolis descentraliza pontos de vacinação da COVID

Ao todo, 15 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a COVID atrasada em Divinópolis (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação) Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, ampliou os pontos de vacinação contra a COVID-19. Após desativar um dos drive-thrus, a prefeitura divulgou hoje (1º/12) que, a partir de segunda-feira (6/11), 16 postos de saúde estarão aptos a aplicar as doses do imunizante. A decisão foi influenciada pela baixa procura.



O drive-thru do Bairro Espírito Santo, no pátio da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), foi encerrado ontem. Em comunicado à imprensa, o governo disse ter se baseado nos indicadores da COVID-19. Já a descentralização seria para facilitar o acesso do cidadão. O drive do Centro Administrativo na Avenida Paraná continua ativo.





Dentre as possíveis razões está a sensação de controle da doença. “Do ponto de vista particular, a baixa procura pela segunda dose bem como pela dose de reforço se dá pela falsa impressão que a doença está controlada”, destaca o técnico da Central de Imunização, Elberty Eddy.





Os jovens são maioria entre os faltosos. “A população jovem, a qual iniciamos recentemente, não demonstra, historicamente, uma conduta de manter cartão de vacina em dia”, completa.



A nova onda da COVID na Europa evidencia a necessidade da vacinação. “Para que continuemos com o retorno de todas as atividades é fundamental que as pessoas se previnam, tomem as duas doses e a dose de reforço da vacina”, reforça a diretora da Atenção Primária.



Agendamento



Mesmo com a descentralização é necessário fazer o agendamento por meio do Mesmo com a descentralização é necessário fazer o agendamento por meio do site da prefeitura . Ao término do cadastro será emitido um comprovante informado o local.





As unidades de saúde que farão aplicação da vacina contra a COVID-19 serão:





Afonso Pena

Belvedere

Bom Pastor

Central

CSU

Danilo Passos

Ermida

Icaraí

Itaí

Maria Lúcia Gregório

Nações

Nilda Barros

Nossa Senhora das Graças

Planalto

Santa Lúcia/Sagrada Família

São Roque/Tietê



Vacinômetro



Divinópolis imunizou até sexta-feira da semana passada, último balanço divulgado pela Semusa, 77,35% do público-alvo com duas doses. Das 210 mil pessoas previstas para serem imunizadas, 162.441 já completaram o ciclo vacinal. A primeira dose foi aplicada em 183.167 cidadãos, 6.073 pessoas receberam a dose única e outras 21.088, a reforço.

*Amanda Quintiliano especial para o EM