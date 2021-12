Cancelado Bloco do Urso, que reúne 20 mil pessoas no Sul de Minas

Bloco do Urso costuma reunir mais de 20 mil pessoas por edição (foto: Reprodução) O prefeito de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, Wander Chaves, assinou, nesta quarta-feira (1º/12), um decreto municipal que proíbe a realização de eventos públicos e privados no réveillon e carnaval de 2022. Dessa forma, os shows do Bloco do Urso não poderão ocorrer no ano que vem, cujos ingressos já haviam sido até vendidos.



A decisão da prefeitura foi tomada considerando os riscos de aumento de novos casos de COVID-19 devido às aglomerações. Outra preocupação é com A decisão da prefeitura foi tomada considerando os riscos de aumento de novos casos de COVID-19 devido às aglomerações. Outra preocupação é com a nova variante Ômicron, surgida no continente africano , e que já foi identificada no Brasil. Segundo o prefeito da cidade, médicos da rede municipal e médicos voluntários recomendaram o cancelamento da festividade após ser feita uma análise de risco.









"Esse evento, com pessoas vindo de todo o Brasil e com essa aglomeração, a área médica entendeu como um risco alto. Outra questão que foi analisada foi o panorama no mundo. Hoje a gente tem mais de 400 pessoas sendo mortas por dia na Alemanha. A Europa está com surto. Nós temos no Brasil a nova cepa confirmada", complementa o prefeito, antes de finalizar: "A área médica, então, nos aconselhou de forma muito firme a tomar essa decisão que nós não gostaríamos”.



De acordo com o novo decreto, bares e restaurantes poderão funcionar nas datas festivas, desde que respeitados os protocolos sanitários já estabelecidos. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas ficará a cargo dos Fiscais de Postura, Agentes Epidemiológicos, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Defesa Civil.

Bloco do Urso confirma cancelamento

A direção do Bloco do Urso publicou um comunicado nas redes sociais informando o cancelamento da edição 2022, seguindo as determinações do decreto da prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. O bloco reúne cerca de 20 mil pessoas em quatro dias de festa. Para 2022 estavam confirmadas 13 atrações e seis mil ingressos já tinham sido vendidos, até o momento.



De acordo com a assessoria do Bloco do Urso, as atrações serão transferidas para 2023, assim como o direito dos ingressos já comercializados. Porém, quem já adquiriu o ingresso também poderá solicitar reembolso do valor pago.

"É importante dizer que as vendas que foram feitas para esse evento importante, foram vendas no escuro com o risco de um eventual cancelamento", afirma o prefeito de Santa Rita do Sapucaí.



Veja nota divulgada pelo bloco:

“Desde o início da pandemia estamos passando por um momento muito delicado. O Bloco do Urso sempre esteve muito atento e torcendo para que tudo se resolvesse da melhor maneira possível.

Porém, diante do decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí – MG nº 14.608/2021 proibindo as festividades de carnaval no município e em atendimento a legislação municipal, o Bloco do Urso vem à público informar o cancelamento da edição: Carnaval Bloco do Urso 2022.

Esclarecemos a adoção de todas as medidas previstas na lei 14.186 de 15 de julho de 2021, e dentro de 40 dias será disponibilizada a plataforma para que nossos foliões possam optar pela remarcação do evento ou reembolso dos valores pagos.

Respeitando as decisões das autoridades, por mais um ano, a alegria e a emoção do Carnaval vão ter que esperar.

Agradecemos a todos que nos apoiaram e continuamos à disposição!

Diretoria Bloco do Urso”