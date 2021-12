Mulher é agredida e ameaçada de morte pela filha de 12 anos em Minas

Polícia Militar atendeu a ocorrência e encaminhou mãe e filha à delegacia (foto: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay) Uma mulher de 32 anos pediu socorro às autoridades na noite dessa terça-feira (30/11) após alegar ter sido agredida e ameaçada de morte pela própria filha, de 12 anos. A mulher contou aos militares que foi intimidada com uma faca devido ao fato de não aceitar o namoro da pré-adolescente. O caso ocorreu em Patrocínio, no Alto Paranaíba mineiro.

A mãe denunciou às autoridades que levou um chute no abdômen antes de ser ameaçada. A pré-adolescente ficou descontrolada após a mãe tentar ver o celular dela, segundo o registro policial. A mãe disse que não aprova o namoro pelo fato da filha ter 12 anos.

Os policiais levaram, ainda, mãe e filha para a a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patrocínio.

Segundo o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a pessoa que ainda não completou 18 anos que praticar ato infracional equiparado ao crime de ameaça com conduta de grave ameaça, a partir do uso de armas brancas, pode sofrer pena de aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida.





Se o crime for praticado duas vezes, a aplicação da medida socioeducativa é a internação.