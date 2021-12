Criança e 4 adultos ficam feridos após carro capotar e cair em ribanceira

Bombeiros usaram o helicóptero para socorrer vítimas, já que o local era de difícil acesso (foto: Reprodução/WhatsApp)

Cinco pessoas ficaram feridas depois de um carro capotar na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (1º/11).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h40. O veículo capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros de altura.Entre as vítimas, está uma criança, que foi socorrida consciente. O Corpo de Bombeiros socorreu quatro vítimas, sendo duas na aeronave Arcanjo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportou a quinta vítima.



O acidente ocorreu em um lugar de difícil acesso.