Patrocínio zera internações em UTI e finaliza aplicação da 2ª dose

Patrocínio, que tem cerca de 100 mil habitantes, está localizada na região norte do Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

O atual boletim epidemiológico da COVID-19 de Patrocínio, divulgado ontem (29/11), veio com uma boa notícia: após cerca de um ano não há nenhum paciente com a doença internado no setor de UTI da cidade e apenas duas internações na ala de enfermaria – uma no Hospital Medcenter e a outra na Santa Casa.