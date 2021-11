Prefeitura não vai patrocinar carnaval e réveillon em Patos de Minas

Apesar de não haver carnaval organizado pela prefeitura em Patos de Minas, está previsto um grande evento particular no Parque de Exposições (foto: Reprodução)

Patos de Minas vive um recuo nos casos de COVID-19. A média móvel é de 0,71 infecções por dia. Esse é o menor índice desde janeiro/2021, quando o cálculo começou a ser divulgado pela prefeitura. A última morte pela doença ocorreu em 27 de outubro.

Estão previstos pelo menos quatro eventos privados de réveillon na cidade. Dois deles serão realizados no Parque de Exposições e no Centro de Convenções e Eventos do UNIPAM. Os demais tendem a ser promovidos em chácaras, fora do perímetro urbano.

Uma das festas mais tradicionais, promovida pelo Caiçaras Country Clube, não ocorrerá pelo segundo ano consecutivo. Os organizadores entenderam que ainda não existe segurança sanitária suficiente para grandes aglomerações.