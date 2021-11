Homem é preso após espancar a ex dentro de oficina; câmera flagra o crime

Câmeras de segurança flagraram um crime de violência contra mulher na tarde desta quinta-feira (25/11) em Prata de Lajinha, distrito de Lajinha, na Zona da Mata. O crime ocorreu dentro de uma oficina. As imagens também mostram o momento em que o agressor, de 35 anos, é imobilizado e preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, que tem 40 anos, contou ter vivido em união estável com o homem por cinco meses e que haviam terminado o relacionamento no dia anterior à agressão. Segundo ela, o ex não aceita o fim do relacionamento, tendo um comportamento ciumento e possessivo, além de beber constantemente.