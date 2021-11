COVID-19 em BH: semana termina com índices controlados e estáveis

BH termina a semana útil com todos os indicadores da COVID-19 controlados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Em relação aos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 das redes pública e privada de Belo Horizonte, houve um leve aumento na ocupação. Ontem, o índice era de 41,6%. Hoje, subiu para 42%.





Já os leitos de enfermaria nas redes pública e privada para pacientes com coronavírus se manteve com o mesmo patamar de ocupação registrado ontem, que é de 37,6%.





Casos e mortes

Foram confirmados mais 106 casos positivos de COVID-19 e outras três mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 291.345 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.990 vidas perdidas.





Vacinação

BH registrou mais 16.944 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 926 de primeira dose, 7.512 de segunda e 8.506 de reforço. Não foram registradas aplicações da dose única administrada pela Janssen.

A capital mineira já registrou 2.117.075 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.736.729 com a segunda, 60.810 com a Janssen e 299.768 de reforço.

Após ficar boa parte dos últimos dias com o índice de transmissão da COVID-19 em nível de alerta, o boletim epidemiológico de Belo Horizonte encerra a semana útil nesta sexta-feira (19/11) com os três indicadores controlados e estáveis. Nas últimas 24 horas, não foram registradas mudanças significativas no documento em relação ao comportamento da doença na cidade.