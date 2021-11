Secretários são alvos de ação contra desvio de recursos do combate à COVID

Operação Phythyum combate esquema de %u201Crachadinha%u201D em Palma (foto: MPMG/Divulgação)

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (18/11) em Palma, na Zona da Mata, durante uma operação de combate a corrupção e desvios de recursos públicos destinados prioritariamente ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Secretários municipais da cidade foram os alvos da ação, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Duas pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (18/11) em Palma, na Zona da Mata, durante uma operação de combate a corrupção e desvios de recursos públicos destinados prioritariamente ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Secretários municipais da cidade foram os alvos da ação, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).



O órgão também deferiu dois pedidos cautelares de afastamento do cargo e proibição de qualquer tipo de contato contra dois secretários municipais de Palma.

Participaram da operação deflagrada nessa quinta-feira servidores e agentes da Gaeco, 27 policias civis, 24 policiais militares e três promotores de Justiça.

Investigações

Ainda segundo o Ministério Público, as investigações do esquema foram iniciadas pela Promotoria de Justiça de Palma. A apuração do caso se deu através de denúncias que afirmavam que vários servidores municipais receberam, indevidamente, gratificações superiores aos respectivos salários. Ademais, eles teriam repassado os valores para agentes políticos municipais em uma prática conhecida como “rachadinha”.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante operação (foto: Divulgação/ Polícia Civil)

As investigações apontaram ainda que outras remunerações, sem fundamento legal, estavam sendo utilizadas para depósitos nas contas dos servidores municipais para posterior devolução.

“As verbas estariam sendo creditadas, juntamente com remuneração, com a rubrica de gratificação COVID-19”, explicou o MP.





De acordo com a Polícia Civil, foram realizadas as apreensões de duas armas de fogo, 18 aparelhos celulares, documentos diversos, três HDs externos, seis notebooks, sete pen-drives, dois CPUs de computador, contracheques, cartões bancários, folhas de cheques, carimbos, tablet e caderno de anotações nos locais investigados.