Passos tem segundo dia sem caso de COVID e alcança menor taxa da pandemia

SCMP não tem nenhum paciente de Passos internado e fila da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) está zerada também (foto: Acervo/SCMP) Pelo segundo dia consecutivo, Passos não registra nenhum caso de COVID-19. É o que apontam os boletins da Secretaria Municipal de Saúde e da Santa Casa de Misericórdia de Passos (SCMP) divulgados no fim da tarde de hoje (19/11).

Na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da casa de saúde apenas dois pacientes ocupam leitos, mas não são da cidade do Sul de Minas. São de Carmo do Rio Claro e Guaxupé.





No meio do ano, a UTI da SCMP chegou a ter os 40 leitos com 100% de ocupação e muitos pacientes aguardaram dias por uma vaga na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Hoje, nenhum paciente aguarda na UPA por uma vaga e não há nenhum óbito em investigação.

Passos registrou 39.369 casos notificados e 11.347 casos positivos desde o princípio da pandemia, em março do ano passado. Há 224 casos monitorados na cidade, aponta o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram contaminados depois do começo da pandemia 5.262 homens e 6.085 mulheres.

A SCMP reservou 45 leitos na enfermaria COVID-19 e 40 na UTI para pacientes com a doença.