COVID: indicadores de BH apresentam estabilidade, mas UTIs seguem em alerta

Belo Horizonte apresentou estabilidade nos indicadores da COVID-19 nesta quinta-feira (11/11) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) considera a situação como controlada com até 49,9% de ocupação. Entre 50% e 69,9%, é zona de alerta amarelo, visto como intermediário. O alerta máximo, representado pela cor vermelha, acontece de 70% para cima.





Em relação aos leitos de terapia intensiva, a ocupação segue em 50,4%, mesmo índice aferido no boletim dessa quarta. O indicador é o único a estar no patamar amarelo, em alerta.





A transmissão da COVID-19 se manteve em estabilidade, com 0,96, o mesmo índice aferido desde o começo da semana. Isso significa que o patamar segue na zona de controle.





Casos e mortes





Foram confirmados mais 236 casos positivos de COVID-19 e outras três mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 290.287 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.962 vidas perdidas.





Vacinação





BH registrou mais 29.098 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.056 de primeira dose, 13.161 de segunda e 14.826 de reforço. Doses únicas (Janssen) administradas foram 55.





A capital mineira já registrou 2.112.234 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.690.465 com a segunda, 60.614 com a Janssen e 245.255 de reforço.





Poucas mudanças nos indicadores que aferem o comportamento da COVID-19 em Belo Horizonte em relação ao boletim divulgado nessa quarta-feira (10/11). Segundo o informe publicado nesta quinta (11/11), houve alteração apenas na ocupação de leitos de enfermaria para pacientes com coronavírus. No geral, os índices apresentam estabilidade.