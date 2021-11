COVID-19 em BH: demanda por UTIs desacelera, mas segue em alerta

Belo Horizonte apresentou desaceleração na ocupação de leitos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









Os leitos de enfermaria, que estavam com 49,9% de ocupação nas redes pública e privada, agora registram 46,8% de demanda. Vale destacar que não houve aumento de oferta de vagas para pacientes com COVID-19 nas últimas horas.





Já os leitos de terapia intensiva, que já estavam no alerta amarelo, também tiveram queda na demanda. Agora, o índice é de 50,4%. Antes, era de 50,8%. Também não houve aumento de oferta de unidades nas últimas horas, seja nas redes pública ou privada.





Já a transmissão da COVID-19 se manteve em estabilidade, com 0,96, o mesmo índice aferido nessa terça-feira (9/11). Isso significa que o patamar segue na zona de controle.





Casos e mortes





Foram confirmados mais 156 casos positivos de COVID-19 e outras sete mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 290.051 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.959 vidas perdidas.





Vacinação





BH registrou mais 30.828 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.231 de primeira dose, 16.320 de segunda e 13.277 de reforço. Não foram registradas novas aplicações da dose única administrada pela Janssen.





A capital mineira já registrou 2.111.178 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.677.304 com a segunda, 60.559 com a Janssen e 230.429 de reforço.





