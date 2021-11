Alexandre Kalil sobre COVID-19 em Belo Horizonte: 'A guerra continua'

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) fez um alerta à população e disse nesta quarta-feira (10/11) que continua a "guerra" contra a pandemia de COVID-19, iniciada em março de 2020. A cidade, capital de Minas Gerais, vive bom momento em relação ao coronavírus, com indicadores controlados e avanço da vacinação, mas Kalil ressalta a importância de alguns cuidados serem mantidos para "voltar ao normal".

"A guerra continua, está se arrefecendo, mas continua. Aproveito a imprensa presente aqui e peço, faço um apelo à população, vamos guardar. Está chegando ao fim, nós estamos voltando ao normal, e nós só vamos voltar ao normal se a população continuar como ela está, tendo juízo, usando máscara, tentando higienizar as mãos, se separar ao máximo possível, que nós vamos brevemente chegar ao fim disso tudo", afirmou, durante anúncio do cronograma de pagamento do Auxílio Belo Horizonte