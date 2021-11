PBH divulga calendário de pagamento de auxílio emergencial municipal

Auxílio emergencial de BH começa até 15 de dezembro deste ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira (10/11) o cronograma de pagamento do auxílio emergencial municipal para famílias em situação de pobreza. Os pagamentos, que podem ser de R$ 400 por mês, começam até 15 de dezembro deste ano.









O cronograma do chamado Auxílio Belo Horizonte foi apresentado em evento na sede do Executivo municipal. Alexandre Kalil (PSD), prefeito belo-horizontino, esteve com a secretária de Assistência Social, Maíra Colares, e 21 dos 41 vereadores para apresentação.





Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comemorou o auxílio emergencial de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



"Fico muito feliz e muito orgulhoso de fornecer os dados que vamos fornecer hoje. Porque, como disse e repito sempre, pandemia, fome e necessidade se combate é com dinheiro. Não é com projeto, não é com povo, não é com nada, é com dinheiro, é com dinheiro", afirmou Kalil, durante apresentação do auxílio.









"Fizemos o poder público tem que fazer. Que sirva de exemplo ao estado, para a federação, que nós, prefeitos, que temos que resolver os problemas dos nossos municípios. Com reformas, juízo, dando, governando realmente para quem precisa", completou o prefeito.



Além do pagamento até dezembro deste ano, haverá outros três pagamentos: até 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 10 de março de 2022.





O auxílio emergencial para famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, insegurança social e matriculadas na rede de ensino da cidade. As quatro modalidades contam com apoios distintos, mas que podem ser cumulativos a depender do quadro social da família.





Uma família em extrema pobreza, por exemplo, pode receber até R$ 400 de auxílio por seis meses. Os valores mensais podem variar entre R$ 100 e R$ 400 às famílias englobadas pela lei. A ação foi tomada devido à crise socioeconômica por conta da pandemia de COVID-19.







"Além do subsídio de R$ 600 por família, a serem concedidos em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 100, e do subsídio de R$ 100 mensais por família com estudante matriculado na rede pública municipal de educação, foram incluídos outros dois subsídios que são complementares e podem ser acumulados com esses outros dois: um, no valor de R$ 600, para famílias em situação de pobreza, em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 100, e outro, de R$ 1,2 mil, para famílias em situação de extrema pobreza, a serem concedidos em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 200", diz trecho de texto divulgado pela Prefeitura de BH.





A Prefeitura de BH estima que 305 mil famílias serão contempladas com o programa, com gasto total de R$ 239,5 milhões. Os beneficiários em potencial são as pessoas inscritas ou que tenham solicitado inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 30 de junho deste ano e que tenham renda per capita familiar de até meio salário mínimo.