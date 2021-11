Kalil: 'Primeiras obras da Vilarinho não vão segurar as chuvas'

Prefeito Alexandre Kalil assina convênio com a Caixa Econômica Federal (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou convênio com a Caixa Econômica Federal, nesta quinta-feira (4/11) prevendo o repasse de R$ 100 milhões para obras de infraestrutura em Belo Horizonte. De acordo com o prefeito, o dinheiro será utilizado para contenção de encostas, recapeamento e outras demandas do período chuvoso.









O acordo prevê R$ 100 milhões de empréstimo para a prefeitura. A primeira parcela chega à conta depois que o contrato for registrado e publicado no Diário Oficial do Município – o que deve ocorrer na sexta-feira (5/11).





O repasse será feito em duas vezes. A primeira parcela é de R$ 50 milhões. O município acertou que, após comprovar o gasto de 80% desses R$ 50 milhões, deve receber a outra metade. “É um projeto ambicioso. Temos projeto. O dinheiro vem”, disse Kalil.