Moradores de BH participam de testes do IBGE para o Censo 2022

Teste do Censo 2022 em Minas Gerais na Praça Capela Nova, bairro Minas Brasil (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Quem passou pelo Bairro Minas Brasil, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (4/11), pode observar os preparativos do Censo 2022, que ocorrerá no próximo ano. Durante todo o mês de novembro, o IBGE estará realizando, em todo o país, um teste para certificar de todas as etapas do processo, dentre elas os equipamentos, as entrevistas realizadas e também os protocolos de prevenção à COVID-19, já que o programa está previsto para ocorrer de junho a agosto de 2022.









"Muitos países fizeram o Censo em plena pandemia e nós não fizemos por questão de proteção ao morador, já que o morador é a peça mais importante. O IBGE se estruturou para fazer o censo com ou sem pandemia. Estamos preparados para realizá-lo de qualquer forma", afirmou Maria Antônia.





Para o teste do Censo, foram escolhidas localidades (bairros, distritos, municípios ou comunidades), dentre os 27 estados brasileiros, que terão cerca de 250 recenseadores, responsáveis por fazer o trabalho da coleta de dados.





O teste deve durar em torno de 15 a 21 dias, a depender do rendimento dos recenseadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Em Minas Gerais, o local escolhido para a realização dos testes é o Bairro Minas Brasil, Região Noroeste da capital. Serão nove recenseadores atuando em nove unidades territoriais, onde será incluso todas as etapas do modelo original: treinamento dos recenseadores; montagem do posto de coleta; pesquisa do entorno; modelo misto de coleta (por telefone ou internet); mobilização dos moradores e comunicação com a mídia.





Neste primeiro momento, eles estão observando as partes urbanísticas dos setores, como é cada quarteirão, as condições, se as localidades são arborizadas, se possuem passeio nas ruas, com ou sem obstáculos, visando a acessibilidade de deficientes, se a região possui energia elétrica.





Miriam Barbuda, Diretora Adjunta de Geociências Nacional, afirma que a dinâmica "está indo muito bem neste primeiro momento". Ela acredita que os recenseadores irão conseguir percorrer cerca de 1700 domicílios.





"As informações coletadas irão servir para políticas públicas. Nós poderemos retratar como as pessoas vivem, qual a infraestrutura, qual a formação familiar, quantas pessoas vivem nos domicílios, se tem água, luz, esgoto, qual a renda média do brasileiro. Isso tudo para subsidiar políticas públicas para a próxima década.", enfatiza Miriam a respeito da importância da pesquisa realizada pelo Censo.





Na capital mineira o teste está ocorrendo na Praça Capela Nova, no Bairro Minas Brasil. No local há uma tenda montada com informações e a presença de porta-vozes do IBGE para entrevistas.



O trabalho deve durar em torno de 15 a 21 dias, a depender do rendimento dos recenseadores, mas os questionários devem ser iniciados apenas amanhã ou na segunda-feira.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira