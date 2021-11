Família de empresário executado lamenta que indiciado não pague pelo crime

Empresário Cairo Borges foi morto em outubro de 2017 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Apesar de agradecer o fim da investigação que apontou o ex-secretário municipal de Uberlândia, Orlando Resende, como mandante do assassinato de Cairo Borges, os familiares do empresário executado lamentaram o fato de o suspeito não pagar pelo crime. Resende morreu em setembro deste ano, perto de completar quatro anos do homicídio de Borges. Desde 2018 a família faz campanha pela elucidação do crime.