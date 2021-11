Pizzaria invadida por assaltantes fica na Rua Holanda Lima, no Gutierrez (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um policial civil foi detido na noite dessa quarta-feira (3/11) suspeito de envolvimento em um assalto a uma pizzaria no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele teria emprestado uma arma, dado fuga aos bandidos e ainda ajudado a esconder uma televisão roubada. A dupla que anunciou o assalto foi presa com ele.









O carro da fuga foi avistado na Praça Rio Branco e cercado pelos policiais. Um dos homens desembarcou e saiu correndo, mas acabou detido por policiais a pé e em motocicletas.





Eles revistaram o homem que estava na direção e, com ele, foi encontrada uma pistola calibre ponto 40 da Polícia Civil, além de um revólver calibre 38. As duas armas estavam carregadas.



O homem se identificou como investigador de polícia civil e passou o número de registro. Os militares solicitaram a presença de membros da instituição para acompanhar a ocorrência. Dois agentes foram ao local em uma viatura e ficaram responsáveis por levar o suspeito à Deplan II.





Os policiais revistaram o terceiro envolvido fora do carro, mas nada foi encontrado com ele. Dentro do Onix, foram apreendidos seis celulares – cinco reconhecidos pelas vítimas do assalto -, uma carteira de uma das vítimas, uma correntinha, R$ 361 em dinheiro e outros materiais.





Ainda de acordo com a PM, todas as vítimas reconheceram dois dos suspeitos como os assaltantes que entraram armados na pizzaria. Já os que perseguiram o carro também reconheceram o policial civil, “que agiu emprestando a sua arma para a prática do crime e sendo motorista dos demais autores”, diz o boletim de ocorrência.





Investigador negou assalto





De acordo com o registro da Polícia Militar, o policial civil não conseguia responder às perguntas. Ele disse que não entendia o que estava acontecendo, que era namorado do homem que tentou fugir a pé dos policiais e que haviam chamado o terceiro detido “para dar uma volta e para comprar drogas”.





Já este último, segundo a PM, afirmou que conhece o investigador há pelo menos três meses e que ontem se reuniram “para fazer uma fita”.



Ele disse que os três circularam de carro pelo Gutierrez procurando um local para cometerem o assalto de forma que pudessem fugir facilmente. Foi quando eles escolheram a pizzaria como o alvo ideal.





Ainda segundo a polícia, o homem contou que o investigador emprestou a arma, a pistola ponto 40, para que ele entrasse com o outro para anunciar o assalto. O policial ficou do lado de fora para que eles escapassem imediatamente.





Televisão escondida em motel



Foi esse suspeito, segundo a polícia, que informou o paradeiro da televisão roubada da pizzaria. Ele disse que o aparelho foi deixado por eles em um motel no Centro de BH.





A viatura foi até o local, no Bairro Preto, e os policiais foram recebidos por uma funcionária. Ela disse que o policial civil é cliente do estabelecimento e ligou para ela pedindo permissão para guardar uma TV que ele havia ganhado.





Ela então, permitiu que ele deixasse o aparelho em um espaço reservado para a guarda de materiais do motel. Ele disse que buscaria a TV em dez minutos e estava acompanhado de outro homem. A versão dela foi confirmada pelo segurança.





O suspeito que o policial identificou como namorado disse que não correu de ninguém, que não fez nada e que não sabia de roubo.





Na ocorrência, os militares destacam que as roupas usadas no assalto foram encontradas dentro do carro, que foi apreendido e levado para um pátio.