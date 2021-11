PF prende quadrilha suspeita de 'lavar' meio bilhão em BH

"Apurou-se que essa organização criminosa sediada em Belo Horizonte tinha clientes no exterior, além de doleiros localizados na Bolívia e no Paraguai. Os laranjas que cediam seus nomes para a abertura de empresas-fantasma recebiam um percentual do valor movimentado em suas contas", explica o delegado Thiago Severo de Rezende

Segundo a PF, a quadrilha montou um esquema para movimentar ao menos R$ 500 milhões para grupos criminosos ligados a atividades ilícitas, tais como tráfico de drogas e contrabando de ouro. Os integrantes criavam empresas-fantasmas e abriam contas bancárias em nome de laranjas. Assim, conseguiam efetuar transações financeiras e receber valores de seus "clientes".Os suspeitos também mantinham parcerias com doleiros de outros países para realizar operações de remessa ilegal de dinheiro ao exterior, prática conhecida como “dólar cabo”.Ainda de acordo com a PF, parte do dinheiro obtido com o crime foi usado pelos investigados para a abertura de uma empresa de produção de cigarros de palha. Os criminosos também adquiriram imóveis e outros bens, ocultados e registrados em nomes de terceiros.