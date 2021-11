Polícia flagra caminhonetes lotadas de drogas: quase 2 toneladas de maconha

Quase 2 toneladas de maconha e quatro veículos foram apreendidos em ações das polícia Civil e Militar no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

De acordo com informações da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a apreensão ocorreu numa chácara às margens da rodovia MCG-452, que liga a cidade de Uberlândia ao distrito de Miraporanga. Os investigadores se dirigiram ao lugar e localizaram duas caminhonetes, ambas com placas de Campo Grande (MS), e uma motocicleta, com placas de Uberlândia, as três em situação suspeita.