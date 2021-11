Homem é flagrado pela polícia com quase 2 mil papelotes de cocaína no carro

Polícia Civil apreendeu mais de dois quilos de cocaína com o suspeito (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 25 anos foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Arcos, na Região Centro-Oeste do estado. Durante uma operação realizada na terça-feira (2/11), dentro do veículo do suspeito foram encontrados mais de dois quilos de cocaína, além de 1.956 papelotes do entorpecente fracionado.