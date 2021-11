Uberaba fará obra para tentar diminuir perda de quase 50% da água tratada

A tecnologia Ground Penetrating Radar (GPR/Geo-radar) que será utilizada pela empresa paulista em Uberaba é uma medição eletromagnética via radar de penetração no solo, utilizada para detecção de interferências de qualquer material construtivo (foto: Codau Uberaba/Divulgação) A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) de Uberaba terá projeto de medição eletromagnética com o objetivo de, a longo prazo, reduzir perdas de água tratada. A licitação 001/2021 para o serviço foi concluída na última sexta-feira (29/10), no valor de R$ 4,2 milhões e a empresa vencedora da concorrência foi a Planal Tecnologia Serviços Engenharia Ltda. (SP).

“Trata-se de um cadastro técnico multifinalitário das tubulações existentes”, destacou a prefeitura de Uberaba por meio de nota. Ainda segundo a prefeitura, o prazo total de execução da obra é de 30 meses, respeitando o cronograma de serviços.

O primeiro serviço do projeto, que começa em breve, ainda conforme a prefeitura, é o de cadastramento das redes subterrâneas de distribuição, com a atualização de seu banco de dados, que passará a ser georreferenciado.

“A tecnologia usada será a de Ground Penetrating Radar (GPR/Geo-radar), que é uma medição eletromagnética via Radar de Penetração no Solo, utilizada para detecção de interferências de qualquer material construtivo.

O cadastro georreferenciado usará como base imagem de satélite da cidade, com resolução espacial de 35 cm, permitindo a menor distorção possível”, ressalta trecho da nota divulgada pela prefeitura de Uberaba.

De acordo com o presidente da Codau, José Waldir de Sousa Filho, o novo projeto dará excelentes resultados na manutenção das redes e, no final, representará melhoria no atendimento à população.

“Vamos trabalhar com ferramentas que integração e uniformizarão informações das características e funções das redes de água e esgoto.

E, sendo assim, teremos o controle da gestão desta malha de 1200 km dentro de Uberaba, algo que deveria ter sido feito ao longo das cinco décadas de existência da Companhia. Este serviço é o início do programa de redução de perdas; é o pilar do macro objetivo que vamos alcançar, com toda a certeza”, assegurou o presidente da Codau.

Metade da água tratada pela Codau é perdida

Atualmente, praticamente metade da água tratada pela Codau de Uberaba é desperdiçada devido a vazamentos na rede de distribuição, segundo afirmação do presidente da autarquia, José Waldir de Souza Filho, em recente entrevista à Rádio JM.

“Hoje estamos com 50% de perda em média porque não temos medidores de pressão e de vazão no sistema”, disse.

Assim como ele, ontem (3/11) durante solenidade da visita de Zema a Uberaba, a prefeita Elisa Araújo destacou o novo projeto que será desenvolvido pela empresa paulista para evitar a perda de água tratada na cidade. “Temos uma ótima notícia. Em Uberaba será iniciada obra para evitar futuramente o desperdício de água tratada na cidade. Hoje, 50% dela é desperdiçada”, ressaltou a prefeita de Uberaba.