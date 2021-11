PBH convoca idosos de 82 a 85 anos para a dose de reforço; veja calendário

Também haverá ainda ações de repescagem para alguns públicos vacinados com a Pfizer (foto: Leandro Couri/EM/ DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciará a aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos de 82 a 85 anos a partir da semana que vem. Estão elegíveis para se vacinar aqueles em que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos seis meses ou esteja faltando 15 dias para completar este prazo.

Para que idosos possam receber a dose de reforço, é necessário ser residente de Belo Horizonte, apresentar o comprovante de endereço, cartão de vacinação, e também ter recebido a segunda dose no prazo de seis meses ou faltando 15 dias para completar este prazo.Até o momento, já foram convocadas para receber a dose de reforço idosos de 89 anos e mais e de 64 a 88 anos. Para que as pessoas com alto grau de imunossupressão possam receber a dose adicional é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Trabalhadores da saúde

Além disso, é preciso apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) e documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:





- Comprovante de pagamento (contracheque); ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.





Confira novo cronograma

Dia 10/11, quarta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 66 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 11/11, quinta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 65 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 12/11, sexta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 64 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 15/11, segunda-feira: não haverá vacinação;

Dia 16/11, terça-feira: dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, completos até 30 de novembro, cuja segunda dose tenha 6 meses ou que faltem até 15 dias para este prazo.

Dia 17/11, quarta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 85 e 84 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 18/11, quinta-feira: dose de reforço para pessoas de 83 e 82 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 19/11, sexta-feira: - repescagem de dose de reforço para idosos; - repescagem de dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos, cuja segunda dose tenha sido há pelo menos 28 dias; - repescagem de segunda dose para pessoas de 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 vacinadas com a Pfizer. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Dia 20/11, sábado: não haverá vacinação.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru. Há também três pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.



As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.



''A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina'', informou.











Os trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais também serão novamente convocados para a dose de reforço, considerando que novos profissionais podem ter sido contratados para a área e, em muitos casos, ainda não completaram o prazo mínimo entre as aplicações.De acordo com a administração municipal, para este público também é necessário ter pelo menos seis meses da segunda dose ou faltar até 15 dias para completar este prazo.Também haverá ainda ações de repescagem para alguns públicos vacinados com a Pfizer.