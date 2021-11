Outubro foi o mês mais chuvoso em 10 anos em BH, com 240 milímetros

Problema antigo e que repetiu, ontem, Avenida Tereza Cristina sofreu transbordamentos em vários pontos (foto: Gabriel Estevam de Melo/Divulgação)

Choveu 130% acima da média histórica em Belo Horizonte em outubro e o mês foi o mais chuvoso da década. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outubro fechou com 240 milímetros, quase o dobro do ano passado, quando foram registrados 123 milímetros.





Conforme o meteorologista Ruibran dos Reis, o grande volume de chuva já era esperado para o mês e, em novembro, deve chover de 30 a 40% acima do normal.









"Vai chover bem, mas diferentemente de outubro, que choveu 130% acima da média", destacou o meteorologista.





Segundo ele, pelo menos até o próximo sábado (6/11), a previsão é de trégua nos temporais. "As temperaturas estão em elevação e as pancadas de chuva voltam no domingo na Região Metropolitana de Belo Horizonte", alertou. Conforme informou a pouco a Defesa Civil de BH, há "baixíssima possibilidade de chuvas na capital e na maior parte da Região Metropolitana nesta terça-feira (2/11)".