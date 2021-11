BH poderá ter capacidade total de público em eventos e jogos de futebol

Torcida poderá voltar a lotar estádios em Belo Horizonte (foto: 09/10/2021 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta segunda-feira (1º/11) que vai liberar a capacidade total de público em eventos, inclusive nos jogos de futebol. A nova flexibilização começa a valer a partir desta terça-feira (2/11).





Também não será mais exigida distância mínima nos bares e restaurantes, que poderão voltar a funcionar com a capacidade total.





As novas regras serão publicadas no Diário Oficial do Município e foram definidas pelos integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, diante do avanço da vacinação em Belo Horizonte e da estabilidade nos índices epidemiológicos – medidos pelo percentual de ocupação de leitos e taxa de transmissão do coronavírus.