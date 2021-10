COVID-19: taxa de transmissão do vírus avança e vai a 1,02 em BH

Nível de alerta: taxa de transmissão do coronavírus tem segunda alta consecutiva em BH e vai a 1,02 (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A velocidade de contágio do novo coronavírus segue avançando em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (27/10), a taxa de transmissão (RT) registrada no boletim epidemiológico da prefeitura foi de 1,02, ante 1 do balanço anterior.