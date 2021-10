COVID: taxa de novos casos aumenta em todas as 14 regiões de Minas

O Sul de Minas foi a região que teve menor crescimento, 5,4%. (foto: Soraia Piva/E.M/DA Press)





A taxa de incidência diária de casos da COVID-19 aumentou em todas as 14 regiões de Minas Gerais. Segundo o estudo semanal da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), divulgado na terça-feira (26/10) a alta está relacionada ao feriado do dia 12 outubro.

De acordo com a pesquisa, a última semana epidemiológica de 17 a 23 de outubro, o Estado de Minas registrou aumento da taxa de incidência diárias em todas as regiões – o Nordeste foi o que teve maior crescimento nos indicadores de novos casos da COVID-19, aumento de 400%. O Sul de Minas manteve o menor índice, atingindo 5,4% no crescimento de novas pessoas infectadas com a doença.

Pelo caráter nacional do último feriado (12 de outubros dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida), a pesquisa da Unifal aponta que houve maior circulação interna e externa no Estado.

De acordo com o professor e coordenador do estudo, Sinezio Inácio da Silva, o cálculo para medir esse crescimento na taxa da 41ª semana para a 42ª epidemiológica da COVID-19 é feito de modo simples: subtraindo o valor da taxa de incidência da semana anterior pelo novo valor da semana atual, com isso, é

possível verificar quantos por cento os dados cresceram ou diminuíram.

“De fato, o feriado prolongado pode ser considerado como o principal fator de crescimento do contágio, consideramos algo episódico, porque a vacinação vai avançando. Mas é um alerta que ainda estamos em epidemia e o descuido na prevenção pode piorar as coisas. Por isso, precisamos acelerar a vacinação e manter os cuidados no uso das máscaras”, afirma o professor, que reitera que enquanto houver contágio epidêmico existe a possibilidade de novas variantes surgirem.

Por região, o crescimento ficou assim:

1º Nordeste – 400% de aumento

2º Oeste – 142,2% de aumento

3º Jequitinhonha – 74,3% de aumento

4º Triângulo Sul – 50% de aumento

5º Noroeste – 48,5% de aumento

6º Vale – 43,8% de aumento

7º Leste – 42,9% de aumento

8º Centro-sul – 41,4% de aumento

9º Sudeste – 31,8% de aumento

10º Triângulo Norte – 20% de aumento

11º Centro – 16,3% de aumento

12º Leste-sul – 8,7% de aumento

13º Norte – 7,3% de aumento

14º Sul de Minas – 5,4% de aumento

Os dados da pesquisa são coletados através do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O professor explica que pode ser um fator localizado, e que na próxima semana pode ocorrer uma queda nesses indicadores, mas reitera o alerta.

“Se a gente permitir que aumente, mesmo se provocar de imediata mais casos graves, nos podemos proporcionar uma oportunidade para surgirem novas variantes. E uma nova variante agora, pela lógica evolucionária do vírus, seria para ser mais contagiosa e mais resistente à defesa provocada pela vacina e por quem já teve a doença”, conclui o pesquisador.