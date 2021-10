COVID-19: Matozinhos vai vacinar adolescentes de 14 anos; veja os locais

A vacinação vai ocorrer das 8h às 12h, no sistema drive thru e a pé

Os jovens devem comparecer ao Ginásio Poliesportivo, das 8h às 12h, a pé, ou no sistema drive thru, na Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201, Bairro São Pedro, no mesmo horário.

Para se vacinar, é preciso realizar o cadastro nas unidades de saúde de referência e apresentar no dia da vacinação. Os adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Além disso, os jovens deverão apresentar o cartão de vacina e documento de identificação.

Segunda Dose

Nesta quinta-feira (28/10), também haverá a imunização das pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac, entre 27 de setembro a 14 de outubro. Também ocorrerá a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem se vacinou no período de 11 a 14 de agosto.

O atendimento no sistema drive thru, na Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 201, Bairro São Pedro, será somente para a 2ª dose da Pfizer. Já o atendimento no Ginásio Poliesportivo, a pé, será para ambas as vacinas. O horário de atendimento é o mesmo para todos, das 8h às 12h.

Para se vacinar, é preciso apresentar o cartão de vacina e documento de identidade.

Segundo a Prefeitura, a aplicação da segunda dose em Matozinhos está sendo realizada por período e não por idade. É necessário ficar atento ao cartão de vacina e conferir a data da aplicação da primeira dose. Somente os grupos convocados serão atendidos neste dia.

Números da vacinação

Até ontem (26/10), 27.386 pessoas haviam recebido a 1ª dose da vacina contra a COVID no município. Já a 2ª dose foi aplicada em 15.876 cidadãos, 1.006 pessoas receberam a dose única e 287 receberam a 3ª dose.

Pandemia no município

De acordo com último boletim, divulgado nessa terça-feira (26/10), Matozinhos contabilizou 4.250 contaminações por COVID-19, com a confirmação de um novo caso. A cidade tem 120 óbitos confirmados.

Se comparado ao boletim da última quarta-feira (20/10), quando o número de contaminados era de 4.235 e de 120 óbitos, houve um aumento de 15 novos casos e nenhuma morte.